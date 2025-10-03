草なぎ剛の紳士ぶりを中村ゆり絶賛「イタリア人かなって思うぐらい」
俳優の草なぎ剛が3日、都内で開催されたドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』制作発表に、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、小澤竜心、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、中村雅俊、風吹ジュンと共に出席。草なぎの紳士ぶりを中村ゆりが絶賛する場面があった。
【写真】会見を大いに盛り上げた草なぎ剛
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれるオリジナルストーリーとなっている。
2年半ぶりに民放連続ドラマで主演を務める草なぎ。本作と同じカンテレの『銭の戦争』をはじめとする『戦争』シリーズでも主演を務めてきたが、「『戦争』シリーズはちょっと復讐が絡んでくる、エッジが利いた、パッション溢れるような芝居が多かったんですけど、今回はすごく温かいお芝居が多くて、本当に見やすいドラマ」と説明。そして「僕自身も、『戦争』シリーズとは違うステージに立って、また1個上のステージで、皆さんと大人っぽくというか、そういう形でお芝居できたんじゃないかなと思っています」と本作の撮影を振り返った。
現場での草なぎについては、中村ゆりが「本当にずっと楽しいですよね、一緒にいると。細かいふざけたことをいっぱいぶっこんできてくれて、私も本当に笑いが絶えなかった」と報告。さらに「何よりも、こんなに紳士でレディーファーストな男性が日本にいるのか、というぐらい、細かいことに気づいて褒めてくださる」と語った。
さらに中村ゆりは「私、疲れていて、吹出物ができている時に、（子役が）『なんか赤いのできてる』って言ったら、（草なぎが）『こら、女優さんにそういうことを言うもんじゃない』って。なんて細やかな気遣いができる、イタリア人かなって思うぐらいの優しさで、本当に素晴らしくて、全男子見習った方がいいよというところがたくさんありました」と草なぎの紳士ぶりを絶賛。草なぎは「イタリア〜ン、パスタ食べますかパスタ〜」ととぼけて笑いを誘っていた。
ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月13日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。
