“世界で最も美しい顔100人”林ゆめ、かわいらしい浴衣姿 足湯でリラックス姿も披露
タレントの林ゆめが、3日にインスタグラムを更新し、かわいらしい浴衣姿を公開した。
【写真】足湯を楽しむ姿も 林ゆめの浴衣姿がかわいい！（5枚）
HTB北海道テレビの『ゆきおんな温泉行き』に出演したことを報告した林。オフショットとして、浴衣姿で足湯を楽しむ姿などを公開している。
「静かな温泉、ほっとする料理。全部が心に沁みた旅でした」と収録を振り返り、「見てくれたら一緒に癒されると思う」と呼びかける林に対して、コメント欄には「久々に前髪なしゆめちゃん見た気がする笑 さらさらストレートヘアが綺麗」「足湯めっちゃ色っぽい」「かわいい」「美しい〜」といった声が寄せられている。
■林ゆめ（はやし ゆめ）
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」インスタグラム（@___yuume.18）
【写真】足湯を楽しむ姿も 林ゆめの浴衣姿がかわいい！（5枚）
HTB北海道テレビの『ゆきおんな温泉行き』に出演したことを報告した林。オフショットとして、浴衣姿で足湯を楽しむ姿などを公開している。
「静かな温泉、ほっとする料理。全部が心に沁みた旅でした」と収録を振り返り、「見てくれたら一緒に癒されると思う」と呼びかける林に対して、コメント欄には「久々に前髪なしゆめちゃん見た気がする笑 さらさらストレートヘアが綺麗」「足湯めっちゃ色っぽい」「かわいい」「美しい〜」といった声が寄せられている。
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」インスタグラム（@___yuume.18）