対戦型麻雀ゲーム『雀魂-じゃんたま-』×『銀魂』コラボアニメが公開 12分間の大ボリュームアニメで一姫と銀さんたちが対局
対戦型麻雀ゲーム『雀魂-じゃんたま-』（iOS／Android／Webブラウザ／Windows）のYouTubeチャンネルにて、TVアニメ『銀魂』とのコラボアニメが公開された。
【動画】銀さんたちと一姫が万事屋で麻雀対決
コラボアニメの制作を手掛けたのは、『銀魂』アニメーション制作元であるBN Pictures。12分にも及ぶ大ボリュームのアニメでは、『雀魂-じゃんたま-』の一姫と、坂田銀時を始めとした『銀魂』メンバーがおなじみの万事屋で麻雀対決を繰り広げる。果たして、優勝景品の高級牛肉を手にするのは誰だ？
そのほかのコラボ情報詳細は、今後『雀魂-じゃんたま-』公式エックスアカウントやゲーム内のお知らせなどで公開予定。
『雀魂-じゃんたま-』は、iOS／Android／Webブラウザ／Windows向けに配信中。基本無料（アイテム課金）。
