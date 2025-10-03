中島美嘉、ソウル公演より「GLAMOROUS SKY」ライブ映像を公開 映画『NANA』リバイバル上映もスタート
中島美嘉が、今年5月11日に韓国・ソウルで開催したライブ『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in SEOUL』より、「GLAMOROUS SKY」のライブ映像をYouTubeで公開した。
【ライブ写真多数】いろんな衣装でファンを魅了…！ソウル公演のステージショット
「GLAMOROUS SKY」は、2005年公開の映画『NANA』の主題歌として、“NANA starring MIKA NAKASHIMA”名義でリリースされたロックナンバー。原作の矢沢あいが作詞、HYDEが作曲を手がけた同作は、中島の代表曲として現在も幅広い世代に支持され続けている。
今回公開された映像には、1万人を熱狂させたソウル公演での力強い歌唱と、表情豊かなステージングが収録されており、アジア各国でも高い人気を誇る中島の国境を超えた存在感が伝わる内容となっている。
また、きょう3日より、北海道、東京、大阪、愛知、福岡の5都市では、映画『NANA』のリバイバル上映もスタート。リリースから20周年を迎えた「GLAMOROUS SKY」とともに、スクリーンで再び『NANA』を味わえる特別な機会となっている。
音楽と映画の双方で色褪せぬ輝きを放ち続ける中島の軌跡に、あらためて注目が集まっている。
【ライブ写真多数】いろんな衣装でファンを魅了…！ソウル公演のステージショット
「GLAMOROUS SKY」は、2005年公開の映画『NANA』の主題歌として、“NANA starring MIKA NAKASHIMA”名義でリリースされたロックナンバー。原作の矢沢あいが作詞、HYDEが作曲を手がけた同作は、中島の代表曲として現在も幅広い世代に支持され続けている。
また、きょう3日より、北海道、東京、大阪、愛知、福岡の5都市では、映画『NANA』のリバイバル上映もスタート。リリースから20周年を迎えた「GLAMOROUS SKY」とともに、スクリーンで再び『NANA』を味わえる特別な機会となっている。
音楽と映画の双方で色褪せぬ輝きを放ち続ける中島の軌跡に、あらためて注目が集まっている。