綾瀬はるか、timelesz・寺西拓人の一人飲み挑戦を応援
俳優の綾瀬はるか、佐野勇斗（M!LK）、寺西拓人（timelesz）が3日、都内で開催された「ベンザブロック プレミアムDX」新製品発表会に登場。寺西は2025年のうちに一人飲みに挑戦したいと明かした。
【写真】ドラマ『ひとりでしにたい』でも共演し、仲良しな綾瀬はるか＆佐野勇斗
14年目のCM出演となった綾瀬は「風邪をひいた時に、いつもお世話になっている常備薬です」と語り、撮影については「今年は特に、広いスタジオで撮った後に、最後の『あなた〜の風邪に』って歌うのを、みんなに注目されてて。すごく恥ずかしかったです」と笑顔で振り返った。
自身の進化について聞かれた綾瀬は「特にこれってないんですけど…日々進化中です！」と誤魔化しながらガッツポーズを決め、会場は大ウケ。「ずっと考えてたんですけど、思い当たらない。日々進化してます。全てにおいて」と照れ笑いを見せていた。
佐野は健康維持のルーティンに関して「毎日笑顔です！ 笑顔でいることが何よりも大事だということを、聞いたことがあるので。笑顔で生きてます」と返答し、これを聞いた綾瀬は「周りのみんなも元気になりますしね」と称賛。
一方、自身の進化のために2025年のうちに挑戦したいことを質問された寺西は「一人行動みたいなことに、そんなに慣れてないというか。例えば、休みがあったら家でゆっくりしたいって思っちゃうんです」としたうえで「一人で夜に飲みに行ってみたいっていうのがあるんですよ。ちょっと成長した感じがするので。2025年の間に、目指せ一人飲み！ どうでしょうか」と返答。
これに綾瀬は「なかなかね、一人でって、結構やっぱり勇気が要りますよね？ ぜひやってみてください！」と応援し、寺西は「綾瀬さん行かれます？」と一人飲みをするのか質問。綾瀬は「いやあ、私もあんまり得意じゃないです」と答えていた。この日は、商品に絡めたキックターゲットにチャレンジするコーナーもあり、3人は見事にゴールを決めてガッツポーズを見せていた。
