「ベンザブロックプレミアムDX」新製品発表会の様子

写真拡大

　俳優の綾瀬はるか、佐野勇斗（M!LK）、寺西拓人（timelesz）が3日、都内で開催された「ベンザブロック プレミアムDX」新製品発表会に登場。寺西は2025年のうちに一人飲みに挑戦したいと明かした。

【写真】ドラマ『ひとりでしにたい』でも共演し、仲良しな綾瀬はるか＆佐野勇斗

　14年目のCM出演となった綾瀬は「風邪をひいた時に、いつもお世話になっている常備薬です」と語り、撮影については「今年は特に、広いスタジオで撮った後に、最後の『あなた〜の風邪に』って歌うのを、みんなに注目されてて。すごく恥ずかしかったです」と笑顔で振り返った。

　自身の進化について聞かれた綾瀬は「特にこれってないんですけど…日々進化中です！」と誤魔化しながらガッツポーズを決め、会場は大ウケ。「ずっと考えてたんですけど、思い当たらない。日々進化してます。全てにおいて」と照れ笑いを見せていた。

　佐野は健康維持のルーティンに関して「毎日笑顔です！　笑顔でいることが何よりも大事だということを、聞いたことがあるので。笑顔で生きてます」と返答し、これを聞いた綾瀬は「周りのみんなも元気になりますしね」と称賛。

　一方、自身の進化のために2025年のうちに挑戦したいことを質問された寺西は「一人行動みたいなことに、そんなに慣れてないというか。例えば、休みがあったら家でゆっくりしたいって思っちゃうんです」としたうえで「一人で夜に飲みに行ってみたいっていうのがあるんですよ。ちょっと成長した感じがするので。2025年の間に、目指せ一人飲み！　どうでしょうか」と返答。

　これに綾瀬は「なかなかね、一人でって、結構やっぱり勇気が要りますよね？　ぜひやってみてください！」と応援し、寺西は「綾瀬さん行かれます？」と一人飲みをするのか質問。綾瀬は「いやあ、私もあんまり得意じゃないです」と答えていた。この日は、商品に絡めたキックターゲットにチャレンジするコーナーもあり、3人は見事にゴールを決めてガッツポーズを見せていた。