i-dle日本初ツアー記念グッズ登場 限定スマホケース＆オンラインくじも
ガールズグループ・i-dleの日本初ツアー『2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]』の開催を記念し、ツアー限定オリジナルスマートフォンケースの販売がスタートした。販売期間は10月31日まで。
【動画】ファン公言のファーストサマーウイカ出演！i-dleのMV
同ケースは、各メンバーのサインやツアー写真、グループのシンボルマークなどを用いた全17種類のデザインから選べる仕様で、140機種以上に対応。会場内の専用ブースおよび「dショッピングダイレクト」で購入可能となっており、購入時にはクーポンコード付きのカードが配布される。専用サイトにアクセスして好みのデザインと機種を選択すると、オリジナルケースが後日配送される仕組みとなっている。
i-dleは、昨年に東京で開催した公演で約2万人を動員し注目を集め、今回が待望の日本ツアーとなる。公演は10月4日、5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナ、10月18日、19日に兵庫・GLION ARENA KOBEの2都市4公演で行われる。
また、同ツアーの開催を記念して、4日から31日までの期間限定でオンラインくじ「2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ] 開催記念くじ」も実施される。会場配布のチラシや専用ブースにて参加できるほか、ツアーに参加できないファンもオンラインで挑戦可能。賞品には、メンバーのデジタルサイン入りブランケットやクリアポスターなど、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが多数用意されている。
i-dleは、きょう3日に日本1st EP『i-dle』をリリースし、リードトラック「どうしよっかな」のミュージックビデオも公式YouTubeに公開された。同曲には、以前よりi-dleの大ファンであることを公言しているファーストサマーウイカがコーラスで参加しており、ミュージックビデオにも漁港で働く漁師としてカメオ出演している。
