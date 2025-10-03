自民党総裁選は4日が投開票です。5人が立候補しています。まずは広島の街で総裁選についてどのような思いを持っているのか聞きました。



■長島キャスター

「誰が（総裁に）なったらいいという思いはありますか？」

■自営業（60代）

「たぶん高市さんかなとは思ってます。何となく女性でもいいのではないかなと。消費税を下げるなり、なくすなりはしてほしいかなと思います」





■ 会社員（60代）※自民党員「投票しました」「人気のあるワン、ツーのどちらかです」■長島キャスター「どんなことを基準に投票されましたか？」■ 会社員（60代）※自民党員「日本の首相をきちんとできる人、ぶれない人」■会社員（60代）「初めての女性総理は気になるけどね。女性でどんなに変わるんだろうという思いはありますよね」■大学生（10代）「大学とかも結構費用が高くて行けない子もいっぱいいるから私自身も費用で悩んで色々諦めたとこもあるので、（次の首相には）そういうところをもっと教育がしやすい社会に変えてもらえたらうれしい」今回の総裁選は国会議員票が295票、それと同数の295票を党員票として党員の投票結果に基づいて比例配分されます。あわせて590票の争いです。「党員・党友票」は、広島県連宛に3日までに郵便で届いた票が有効です。広島県連に直接持ち込むこともできましたが、3日午後5時で締め切りました。つまり、県内の党員らの投票は実質的に終了しています。広島の党員は、どのような思いで投票したのでしょうか。広島市東区の河野修興さんです。約2年半前に党員になりました。■自民党員 河野修興さん「投票用紙というか、はがきが来るんですけどね、それ来て、その日に出したかな」■記者「どなたに投票された？」■自民党員 河野修興さん「どなたということは僕の立場上あまり言いたくない、言えない」新総裁は次の総理大臣の有力候補となります。■自民党員 河野修興さん「（首相は）内政全部と外交全部をやらないといけない立場なんですよね。両方を考えてこの人がいいかなという風に選ぶのがいいのではないかなと思いますよ」一方、国会議員票について、広島県連の議員が支持する候補です。旧岸田派の議員の多くは派閥出身の林芳正さんを支持すると明らかにしています。旧茂木派の2人は茂木さん。小林史明議員は旧岸田派ですが小泉進次郎候補を応援しています。一方、派閥のトップだった岸田前総理は投票先を明らかにしていません。1回目の投票で過半数に達する候補者がいなかった場合は上位2人の決選投票となります。その場合は、議員票295票と、党員票は47票で争われるため、国会議員の支持を多く集めた候補が総裁となります。議員票の投票、そして党員票を含めた開票は4日です。【2025年10月3日放送】