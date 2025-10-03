先住民を描く南米ボリビア映画 人権を考える上映会が富山市で始まる
南米・ボリビアの独立２００年を記念し、映画１４作品を上映する特集がきょうから富山市のオーバード・ホールで始まりました。
人種差別や貧困問題など社会問題を映した映画を富山で上映する意義を吉田記者が取材しました。
きょうから富山市のオーバード・ホールで始まったのは、南米・ボリビア映画の上映会です。
「富山でこのウカマウ作品が上映されるというのは、おそらく大規模で上映するのは初めてではないかと思います…」
ボリビアは、スペインによる長い植民地支配や民族間の対立の歴史があり、いまも貧困や格差といった社会問題を抱えています。
そうした状況の中で「ウカマウ」と呼ばれるボリビアの映画集団は、１９６０年代から人権を守ろうと力強く生きる先住民の映画を６０年以上にわたり作り続けてきました。
独立２００年を迎えた今年は、東京や横浜などでウカマウの作品が上映されていて、海外文学を研究する富山大学の福島亮さんなどが中心となり、富山での上映を企画しました。
富山大学 福島亮さん
「お先真っ暗みたいな状況から創作活動が生まれてきていて、それ自体が希望だなと思うんですよね。それってとても感動的なことで、自分たちもできるかもしれない」
樋口裕重子さん
「そう、私たちもできるかもしれないという勇気、元気はもらうかもしれない」
映画に描かれるのは、時代の荒波に翻弄されながらもたくましく生きる先住民の姿です。その生き方は、時代や国を超え、私たちにも勇気を与えてくれるといいます。
富山大学 福島亮さん
「あまり希望が見えづらい世の中ではあると思うが、こうやって確かに生き抜いてきた人たちがいるというのを知るということは、とても力づけられる」
上映会はあさってまでで１４本の映画の上映のほか、評論家やジャーナリストのトークイベントも行われます。