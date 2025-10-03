政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、日本維新の会・共同代表で衆議院議員の藤田文武氏（後編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:41 維新の“最優先事項”

07:36 譲れない政治課題とは？

10:06 具体的な条件を突きつけるのか？

13:21 維新の考える｢副首都構想｣

19:08 手に入れたいポストは総務大臣？

24:00 外国人政策は規制を強める方向？

31:13 “全国政党化”を諦めるのか

35:02 日本維新の会“創設者”橋下氏の存在

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

藤田 文武（ふじた・ふみたけ）

日本維新の会・共同代表、衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人

サムネイル写真：Getty Images

少数与党

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年10月1日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

