河北裕介「やめられない感覚」発色に感嘆！透明感ハイライターを紹介

河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【第6弾】河北と学ぶ！ブランドキャラバン【イヴ・サンローラン 編】』を投稿。ブランドの提供を受けながら様々なコスメの使用感を紹介してくれました！中には河北さんも感心した様子を見せるアイテムも。

■ハイライト

動画内で登場したのはこちら！

イヴ･サンローラン･ボーテ/オールアワーズ ハイパールミナイザー 69ラベンダーラスト 税込9,350円（公式サイトより）

繊細なパールが透明感を演出してくれるハイライター！

河北さんはこちらを、モデルさんの頬全体にふんわりとブラシで塗布。すると「うわー！」「リキッドファンデーションの上から重ねたらちょっとびっくりしますね」と同ブランドのリキッドファンデーション『オールアワーズ リキッド グロウ』を合わせるのをおすすめしながら、仕上がりに感嘆。

続けて「皆さんこのセットで1回やってみて」「やめられない感覚だと思う」と仕上がりの良さを強調していました。

■動画もチェック

動画内ではその他のコスメも紹介しながら使用感を語ってくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。