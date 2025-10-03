イングランド代表、10月の代表戦の招集メンバーを発表 ベリンガム、フォーデンら“中盤のビッグトリオ”が招集なし
イングランド代表は、10月の代表戦に向けた招集メンバーを発表した。メンバーは以下の通り。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ジェイムズ・トラフォード（マンチェスター・シティ）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル）
マーク・グエイ（クリスタル・パレス）
リース・ジェイムズ（チェルシー）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
マイルズ・ルイス・スケリー（アーセナル）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン）
ジェド・スペンス（トッテナム）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
ルベン・ロフタス・チーク（ミラン）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
オリー・ワトキンズ（アストン・ヴィラ）
エヴァートンで好調を見せ注目されていたジャック・グリーリッシュの復帰は、今回はなかった。マンチェスター・シティのフィル・フォーデンとレアル・マドリードのジュード・ベリンガムもメンバーを外れている。ベリンガムは怪我から復帰まもないが、トーマス・トゥヘル監督はまだコンディションが十分でないと判断したようだ。また、ティノ・リヴラメントとノニ・マドゥエケも負傷のため招集されていない。
英『Daily Mail』は、ベリンガム、フォーデン、グリーリッシュの“中盤のビッグトリオ”が招集されなかったことに「時代も変わったものだ」と驚いている。
イングランド代表は日本時間10日に親善試合ウェールズ代表戦、同じく15日にW杯予選ラトビア代表戦を戦う。