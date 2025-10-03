¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼µé¤Îµå¡×¤òÅê¤²¤ëºÍÌÚ¹À¿Í¤ËÊÆµå³¦¤¬Ç®»ëÀþ¡¡26ºÐ¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤Ï³¤¤òÅÏ¤ë¤«
ºÍÌÚ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¹â¤¤¤è¤¦¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î²ÄÇ½À¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¤½¤Îµî½¢¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç°µÅÝ¡ª ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤Î²÷Åê¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¤¡¢¤³¤³2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï2¥±¥¿¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿ºÍÌÚ¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤«¤é¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎÊÆµå³¦¹Ô¤¤òÍÎÏ»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¡¢º¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Ê¤É¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¤ò°·¤¦ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMLB Trade Rumors¡Ù¤¬9·î30ÆüÇÛ¿®¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÍÌÚ¤ÎÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åêµå¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö3Ç¯Ï¢Â³ËÉ¸æÎ¨2.00Ì¤Ëþ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï24ÀèÈ¯¤Ç157¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1.55¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡×¤ÈºÍÌÚ¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÎóµó¡£
¡¡¤Þ¤¿°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤·Ã¥»°¿¶Î¨¡ÊK¡ó¡Ë¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢19.2¡ó¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Ç¡¢MLB´ð½à¤è¤ê¤ä¤äÄã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢NPBµåÃÄ½êÂ°¤ÎÂ¾¤ÎÅê¼ê¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡Ö¸µMLB¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡ÊËÉ¸æÎ¨1.39¡¢Ã¥»°¿¶Î¨32.4¡ó¡Ë¤ä¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¡ÊËÉ¸æÎ¨1.76¡¢Ã¥»°¿¶Î¨21.5¡ó¡Ë¤ÎÊý¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥µ¥¤¥¤è¤ê»ØÉ¸ÌÌ¤Ç¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢26ºÐ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥µ¥¤¥¤¬º£¸åÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç°ÜÀÒ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢MLB¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸«ÄÌ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²áµî¤Ç¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡É¤È¤ÎÂÐÀï¥·¡¼¥ó¤ò²óÁÛ¡£¡Ö3·îÃæ½Ü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢5²ó¤ò¤ï¤º¤«Èï°ÂÂÇ1¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢7Ã¥»°¿¶¡Ê¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡Ë¤È°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥à¤ËÅ»¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼µé¤Îµå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ì¾¾¤¬¸ì¤Ã¤¿ºÍÌÚ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ø¤Î»¿¼¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Íè¤Ë´Ø¿´¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÍÌÚ¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£µî½¢¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢2023Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±±¦ÏÓ¤ò¿¶¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É»Ñ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]