日産の新型「軽ワゴン」がスゴイ！ “歴代初”の新グレードに「スポーティな専用外装」＆「ブラック仕立て内装」を採用！ ターボ搭載で“4WD仕様”もある「ルークス AUTECH LINE」とは？

専用の意匠が採用された「歴代初の新グレード」

2025年9月19日に日産は新型「ルークス」を正式発表しました。

同車の一部情報はすでに同年8月に先行公開されていましたが、正式発表であらためてグレード構成や価格などの詳細が明らかにされました。

【画像】超カッコイイ！ これが歴代初グレードの日産「新型“軽ワゴン”」です！（30枚以上）

さらに、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）からは、新型ルークスをベースとしたカスタムモデル「AUTECH LINE（オーテックライン）」も同時に発表されています。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

専用のデザインが施された外装がカッコイイ！

新型ルークスは、「ぬくもりと遊び心を表現した」という“かどまる四角”をテーマにしたエクステリアデザインを採用。

伝統建築様式の「唐破風（からはふ）」をイメージした2トーンカラーを取り入れた点もユニークです。

室内は軽自動車ながらゆとりのある空間を確保し、まるでリビングルームのように快適な居住性を実現しました。

パワートレインは660cc自然吸気ガソリンエンジンと660ccインタークーラー付きガソリンターボエンジンの2種類で、トランスミッションは全車エクストロニックCVTを搭載。

駆動方式は2WDと4WDから選べます。

安全装備では「インテリジェント アラウンドビューモニター」などを採用し、先進運転支援システム「プロパイロット」を搭載した上級グレード「プロパイロットエディション」もラインナップ。

販売価格（消費税込み、以下同）は167万2000円からで、今秋より発売予定です。

そんな新型ルークスに、今回歴代で初めてとなるグレードとしてAUTECH LINEが追加されました。

「AUTECH（オーテック）」は日産モータースポーツ＆カスタマイズが展開するブランドで、量産モデルに専用デザインや装備を与え、上質かつ個性的に仕立て直すことを特徴としています。

これまで「キャラバン」「ノート」などに展開されてきましたが、今回新たに新型ルークスが加わりました。

「ルークス AUTECH LINE」のコンセプトは「クール＆アグレッシブ」。

標準モデルが“かどまる四角”を基調とした親しみやすいデザインであるのに対し、AUTECH LINEでは専用デザインのフォグランプフィニッシャーや15インチアルミホイール、シルバーカラードアミラーを装備し、より洗練されたスポーティな印象を演出しています。

内装はブラック基調のシックな空間に仕立てられ、専用の合皮シートを採用。このシートは防水仕様で、日常の使いやすさにも配慮されています。

さらにディーラーオプションとして、専用フロアカーペットやプラスチックバイザー、ナンバープレートトリムなども用意されています。

なお、新型ルークスの中でブラック基調のインテリアを持つのは、このAUTECH LINEのみ。

落ち着いた雰囲気やクールなテイストを求めるユーザーにとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

グレードは2WD・4WDそれぞれに「ターボ」と「ターボ プロパイロットエディション」を設定。

エンジンやトランスミッションは標準モデルと共通ですが、デザインや雰囲気の違いによって、明確に差別化が図られています。

ルークスAUTECH LINEの販売価格は225万8300円から246万2900円で、他のモデルと同じく今秋発売予定です。