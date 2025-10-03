３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、４日に投開票を迎える自民党総裁選を特集した。

コメンテーターとして出演の政治ジャーナリスト・田崎史郎氏はＭＣの宮根誠司氏に「小泉氏、高市氏、林氏３人の決選投票の色合いが濃いですか？」と聞かれると「小泉さんの進出するのは、ほぼ間違いない。小泉さん対高市さんになるのか、小泉さん対林さんになるのかという構図ですね」と返答。「決選投票は確実になります」と続けた。

その上で宮根氏に「総裁選のどこに注目したらいいでしょうか？」と聞かれると「まずは党員票でどれだけ差をつけられるかですよ、高市さんが林さんに」と返答。

「今のところ、日テレの調査だと３８票くらいの差が出るんですけど、林さんがそれを議員票でひっくり返せるかどうかです」と続けた。宮根氏が再度「この（高市、林、小泉の）３人の方の争いになるだろうということですか？」と聞くと、田崎氏は「そうです、そうです、そうです。もちろん、そうです」と答えていた。

◆自民党総裁選・候補（届け出順）

・小林鷹之

・茂木敏充

・林芳正

・高市早苗

・小泉進次郎