Áð¤Ê¤®¹ä¡¡¶¦±éÇÐÍ¥¤Ë¿ÍÊÁ¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¡ÖÊÑ¤ÊÅÛ¡×¡Ö°Û¾ï¤Ë¸µµ¤¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¡¢Í×½á¡¢¾®ß·Îµ¿´¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤é¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£³Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡½¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÁð¤Ê¤®¤Ï¥È¡¼¥¯¤¬Àä¹¥Ä´¡£¡Ö¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥»¥ê¥ÕÎÌ¤ò°ì¸À°ì¶ç¡¢Ä´¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¶¦±é¼Ô¤ËÏÃ¤ò¿¶¤ê¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥È¡¼¥¯¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁð¤Ê¤®¤ò¶¦±é¼Ô¤ÏÂçÀä»¿¡£ÃæÂ¼¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÁð¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃË¤ÏÊÑ¤ÊÅÛ¤À¤Ê¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯°Û¾ï¤Ë¸µµ¤¡£³§¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¾®ß·¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÊÁð¤Ê¤®¤ËÁø¶ø¡£¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£²»¤â¤Ê¤·¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é·Ð¸³¤ÎÂ¿¤¤Í×¤Ï¡¢¡ÖÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤¡£¸½¾ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤¤¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÅÃå¹¥¤¤ÎÁð¤Ê¤®¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤ò¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤«Îø°¦¤Ë»÷¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾ï¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¤ÎÁð¤Ê¤®¤Ï¡Ö³§¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¸½¾ì¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÄ´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈËþ¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£