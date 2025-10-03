¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé»á¤¬ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ÈÌÌ²ñ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ò¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡× ¥±¥à¤Ë´¬¤¯
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤¬£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤È¤µ¤ì¤ëËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤ËÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ÎºÇ½ª¾ðÀª¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤È¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¤¬Àè¹Ô¡£¤³¤ì¤òÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬ÌÔÄÉ¤¹¤ëÅ¸³«¤À¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¯¡¢ÅÞÆâ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄËãÀ¸»á¤ä´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤ÎÆ°¸þ¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸´é¿¨¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤¿ÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Î¸õÊä¼Ô¤â°ÂÁ´±¿Å¾¤ÇÀ¯ºö¤ÎÁÊ¤¨¤Ëº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÏÀÀï¤ò²þ¤á¤Æ¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÁíºÛÁªµó¤Ë¤Ê¤ó¤é±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤Î£µÌ¾¤ÎÊý¤âÎ©ÇÉ¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ç¡Ê³Æ¸õÊä¼Ô¤¬¡Ë¤Ê¤Ë¤ò¸À¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌîÅÞ¤È¤ÎÌóÂ«¡¢¹ñÌ±¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤ëÊý¡¢¤¤¤Þ²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ºÍÕ»á¤Ëµ¼Ô¤¬¡Öº£Æü¤Î¤ªÃë¤´¤íËãÀ¸¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¡¡¢°ã¤¦¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£Æü¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ËãÀ¸»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è²È¤Îµ×À¤ÈÖ»Ò»á¤¬¹ÖÃÌ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ò¤é¤Ð¤Î¤Ò¤È¡×¤ò¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤Ï¡ÖËãÀ¸ÀèÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Í¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ò¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£µ×À¤ÈÖ»ÒÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Ò¤é¤Ð¤Î¤Ò¤È¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î£·´¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ø£·´¬Âß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËãÀ¸ÀèÀ¸¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤·¤¿¤é¡Ø¿ºÍÕ¡¢¤½¤ì£¶´¬¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡££·´¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¡¢£·´¬¤â¤Û¤·¤¤¤Í¤§¡£¡ÊÏ¢ºÜ¤ò¡Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈàËÜÂêá¤È¤ÏÊÌ¤ÎÏÃ¤Ç¥±¥à¤Ë´¬¤¤¤¿¡£