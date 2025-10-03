3日(金)は、各地秋晴れとなりました。最高気温は、新潟市秋葉区で28.9℃、関川村下関で27.4℃を観測するなど広く汗ばむ陽気になりました。



さて、4日(土)は変わりやすい天気で傘の出番がありそうです。



◆4日(土)午前9時の予想天気図

山陰沖の前線を伴った低気圧が次第に東に進んでくるでしょう。この影響で県内にも次第に湿った空気が流れこみ、雨の降るところがありそうです。



◆4日(土)の天気の移り変わり

朝6時は日の差すところもありますが、全般に雲の多い天気で上越や中越は雨雲のかかるところがあるでしょう。

時間を進め、午前は上・中越を中心に雨が降りますが、午後は下越・佐渡も通り雨があるでしょう。ただ、天気の崩れは日中いっぱいで、夜は広く晴れる見込みです。



5日(日)以降も、秋晴れが長続きすることはなさそうです。



◆新潟市中央区の週間予報

5日(日)は次第に雨が降り、大雨となる可能性があります。そして、6日(月)以降も数日おきに雨が降り、8日(水)は雨に加えて風が強まり荒れた天気になりそうです。



また、この日を境にして9日(木)以降は朝晩・日中ともに気温が急降下するでしょう。



来週の後半は急に季節が進み、昼間でも厚手の長袖が必要になりそうです。この土日を使って、衣替えを進めてもいいかもしれません。