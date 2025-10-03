好奇心旺盛なRay㋲・加藤ナナの世界へ♡ 2つの趣味を通して見えた“意外な一面”って？

超ストイックで好奇心旺盛なRayモデル・加藤ナナは、次から次へと夢中になる対象を見つける天才。今回は、そんな加藤ちゃんの探求心が垣間見える2つの趣味をフィーチャーしました。昔ながらの定食屋さんの魅力から、可愛すぎる愛猫たちまで...♡ Ray初出しの情報もあるからぜひチェックしてみて！

好奇心旺盛な加藤ナナの世界 一度ハマると超ストイックな努力家 Rayのどんな世界観にだってハマるお人形さんのような顔立ち。だけど実は、好きセンサーが敏感で次から次へと、夢中になる対象を見つける天才なんです♡ そんな加藤ちゃんの探究心が垣間見える趣味をのぞいてみました。

加藤がハマるいろいろ沼 加藤ちゃんの好奇心が止まらない2つの趣味をフィーチャー。 すると真面目で勉強熱心な姿や誰とでも仲よくなっちゃう無邪気な一面がありました。 キャミソール 5,570円／MINJIENA（HANA KOREA）ショートパンツ 13,750円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）

Check! レトロな定食屋めぐり 「気さくな店主のおばあちゃんにおしゃべりな常連さん。そんな人情味あふれる昔ながらの定食屋さんが大好き。 ただごはんを食べに行くんじゃなくて、その人たちと他愛もない話をする時間が幸せなんです」

Check! 愛する猫たち 「小さい頃から当たり前のように猫と暮らしてきたから、今うちにいるネロも、実家にいるトトロも、私にとっては大切な家族そのもの。 猫って、基本はマイペースだけど、かまってちゃんでもない。そのちょうどいい距離感が心地よくて、一緒に住んでいる同居人みたいなんです」 ネロ トトロは大人気TikToker！？（笑） 「Ray初出し情報解禁です。トトロがSNSで大バズり中！最高再生回数477万回ってすごくない？ ちなみに投稿者はママだよん」 実家のトトロ PROFILE 加藤ナナ かとう・なな●1998年4月15日生まれ、群馬県出身。B型。オランダ人の父と日本人の母を持つハーフモデル。 今年9月より、アパレルブランドをローンチし、活躍の幅を広げているRay㋲のお姉さん的存在。 撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／加藤ナナ

加藤ナナ

