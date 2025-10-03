伊東市の田久保市長は3日、静岡市内のホテルで開かれた定例の市長会議に初めて参加しました。



3日、静岡市内には…



記者「おはようございます。市議選へのカウントダウン始ま っていますが、候補者の調整などはいかがですか？」



田久保市長「・・・」



市議選が迫る中、田久保市長が伊東市から足を運んだワケ。



3日に開かれた定例の市長会議に初めて参加したのです。マスコミが集まり、迷惑をかけるといった理由などで市長就任後、欠席を続けていたため、会議の冒頭では…





「本日は前回欠席をしておりま した、田久保伊東市長にもご出席いただいております。」紹介を受け、笑顔でうなずいていました。会議では防災対策やこども子育て施策の充実、強化に関する決議案について確認が進められたほか、台風15号による被災地支援などについて議論が交わされました。終始会議では発言がなかった田久保市長。初めての会議を終え、囲み取材に応じました。（伊東市 田久保真紀市長）「今日はですね、防災のお話ですとか福祉や国保の話もありまして、大変有意義な会議であったと、そのように感じております。」「（Ｑ．1回目の時は、周りに迷惑をかけてしまうかもというような理由も1つになったと伺ったんですけれども）以前から申し上げてる通りですけれども、まず受け入れ先の会場の方ですとか、主催の方のご意向を第一に考えております。そちらの主催の方ですとか、会場の方で受け入れが大丈夫ですということであれば、私の方はお断りすることなく参加させていただいております。」「今後はですね、会場の方の影響も、マスコミの報道も落ち着いてまいりましたので、受け入れもしていただけるのかなというところでは、積極的に参加してまいりたいと、そのように考えております。」“報道が落ち着いた”と強調。市政の混乱が続く中、他の市町との連携は厳しいのでは、と問われた田久保市長は。（伊東市 田久保真紀市長）「うちの選挙が他の市町との連携に何か厳しい状況を与えるという風には考えておりません。他の市町との連携はしっかりとっていきたい、そのように考えております。以上でございます。ありがとうございました。」質問を切り上げて足早に去っていきました。自身の進退を左右する可能性がある伊東市議選。告示は10月12日です。