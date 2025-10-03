◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(3日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンク・牧原大成選手が、シーズンの規定打席となる「443打席」に到達。この日も5回までに2安打を記録するなど、リーグトップの打率をキープしています。

試合前時点で440打席に立っていた牧原選手。この日「3番・セカンド」でスタメン出場すると、第1打席からレフトへのヒットを記録します。3回の第2打席ではファーストゴロに倒れるも、5回の第3打席ではセーフティーバントを決めました。これで3打席に立ち、シーズンの規定打席にも到達した牧原選手。続く山川穂高選手には押し出し四球、栗原陵矢選手には満塁弾が生まれており、チームの得点にも貢献しました。

なお、現在パ・リーグの首位打者争いでも、牧原選手が1位をキープ。この日2ランを放った柳町達選手が2位につけており、チーム内でも首位打者争いが激化しています。

牧原選手は2022年に記録した441打席がこれまでのキャリアハイとなっていましたが、それを更新。育成5位でプロの世界に足を踏み入れた牧原選手が首位打者となれば、NPBで初の出来事となります。