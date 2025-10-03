元ラストアイドルの西村歩乃果さんのFLASHデジタル写真集「西村歩乃果 Continue Life」がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌が艶めかしい西村歩乃果さん

アイドル卒業後、YouTuber、モデルと幅広く活躍する西村さん。久々のグラビアとなる今作は、ゲームが趣味である彼女の日常を切り取ったかのようなカットが盛りだくさんです。隙だらけのパジャマ姿から、爽やかな寝起きランジェリー、大人なワンピース水着姿を着用し、今年30歳を迎え、さらに磨きのかかったスレンダー美ボディを披露しています。



西村さんは週刊FLASH（光文社）最新号に登場。7ページにわたるグラビアで「同棲感」をテーマに、至近距離で彼女の魅力に迫っています。オトナの雰囲気漂うネイビーのランジェリー姿では、艶やかに髪をかき上げながらカメラを見つめ、ベッドの上では誘惑するようなポーズを披露。インタビューではアイドル時代はNGにしていた「演技の仕事」に挑戦した理由、これからの展望を話しています。



【西村歩乃果さんプロフィール】

にしむらほのか 30歳 1月28日生まれ 神奈川県出身 T153 ラストアイドル卒業後は「オオカミちゃんには騙されない」（Netflix）出演やYouTubeでの活動で話題を集める。現在はゲーミングチーム「U N L I M I T」の一員としても活躍中。最新情報は、公式X(@hoooonoka0128)、公式Instagram（@honoka.n28）