「夫婦以上にカップルすぎる」美人モデル、Jリーガー夫とのイチャイチャ動画に反響「甘えモードMAX」
モデルで俳優の前田希美さんは10月2日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫とのラブラブショットを披露しました。
【写真】前田希美＆イケメン夫のラブラブな様子
そして、渡邊さんが前田さんにスプーンで食べ物を食べさせてあげると、前田さんは満面の笑みを披露。最後は、とても満足げにカメラにほほ笑みかけています。
ファンからは、「のんちゃん可愛すぎてにやけちゃう〜」「なんだこの癒される動画っっっ！見てるこっちまで幸せでニヤニヤしちゃう」「夫婦以上にカップルすぎる素敵」「食べさせてもらってて幸せそうなまえのんも可愛すぎる」「ほっこり可愛い」「甘えモードMAXの希美ちゃん可愛すぎ〜」と、このラブラブな様子に多くの注目が集まっています。
(文:中村 凪)
「のんちゃん可愛すぎてにやけちゃう〜」前田さんは、夫で浦和レッドダイヤモンズ所属の渡邊凌磨選手との1本の動画を投稿。渡邊選手は顔や肩の一部しか映っていませんが、2人で目の前のものを見つめるところから始まります。前田さんは何か話しながら、渡邊選手を見つめたり笑ったりしています。
私服のニットコーデも披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している前田さん。1日の投稿では「今日は涼しくて今年ゲットした ニットをおろしました〜」とつづり、私服のニットを使ったコーディネート姿も披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
