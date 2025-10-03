平井 堅が、ライブ映像作品『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar - One Night Special !!』を12月3日にリリースする。

本作は、デビュー30周年イヤーの幕開けとなる、デビュー記念日の5月13日に横浜アリーナにて開催した一夜限りのスペシャルライブ『Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar - One Night Special !! -』を映像化したもの。

『Ken’s Bar』とは、平井が自身のライフワークと位置づけるコンセプトライブ。通常のコンサートとは異なり、アコースティック編成でオリジナル曲に加えて洋楽や邦楽のカバーなども披露され、会場をバーに見立てることからアルコール飲料やソフトドリンクを飲みながら音楽を聴く特別な空間を演出している。

有観客で行われる『Ken’s Bar』は、2019年以来の約5年ぶりに。本公演では、イベントのテーマソング「even if」に加え、カバーソングとして『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」も披露された。

また、本作のリリース同日には、オリジナルアルバム1st～5thまでのアナログレコード化のリリースも決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）