ハウステンボス×「ディック・ブルーナ テーブル」がコラボ！ ミッフィーの限定グルメやグッズ展開へ
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、11月7日（金）〜2026 年1月5日（月）の期間、フェリシモが展開するワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE（ディック・ブルーナ テーブル）」とコラボレーションした企画を開催する。
【写真】ハウステンボスオリジナル！ かわいい「チーズケーキバー」が登場
■ハウステンボス×冬らしさがテーマ
今回「Dick Bruna TABLE」が九州に初上陸し開催されるのは、ディック・ブルーナのイラスト装飾が施された店内で、ここでしか楽しめない限定グルメやグッズが展開される期間限定のコラボ企画。
施設内にあるカフェ「アクールベールカフェ」と「パレスティーサロン」では、ハウステンボスオリジナルミッフィーをイメージした「チーズケーキバー」や、華やかでかわいらしい「アフタヌーンティーセット」など、思わず写真を撮りたくなるメニューが提供される。
また、「Dick Bruna TABLE」で取り扱っているドリンクメニューも用意。ホテルアムステルダム内「オークラウンジ」にワインやオリジナルのグラスを使用したノンアルコールカクテルが並び、特別なくつろぎ時間を満喫できる。
さらに、ハウステンボスのシンボルタワー“ドムトールン”からミッフィーがのぞくコラボロゴをあしらった限定グッズが「バニー・ホップ・ギフト」と「パレス ハウステンボス」で発売されるほか、「Dick Bruna TABLE」で人気の「刺しゅうバッグ」や「ティーシュガー」も展開される。
