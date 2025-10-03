県議会9月定例会の一般質問で、花角知事は運休が続くJR米坂線について「費用負担へのJRの関わり方が示されるべき」と述べました。



2022年の豪雨災害以来運休が続くJR米坂線。JRと地元自治体が復旧に向けた協議を進めていますが、具体的な方向性は決まっていません。



3日の県議会では、JRとの議論の進め方について質問がありました。



■リベラル新潟 小泉勝県議

「JR東日本は復旧の方向性を決めてから、費用負担や運営方法の議論を深めたいという姿勢。交通体系復旧方式の決定、費用負担割合のどちらを優先して議論すべきか。」



■花角英世知事

「費用負担も重要な判断材料の一つであることから、費用負担へのJRの関わり方が示されるよう求める。」



花角知事は「できるだけ速やかに復旧への道筋が得られるよう、さらなるスピード感をもって進める」としています。



また、県議会は3日、原発政策を担う資源エネルギー庁の村瀬長官を16日に県議会に招致することを正式決定しました。