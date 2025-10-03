サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお伝えするFRIDAY UNITED。3位のユナイテッドは4日、ホームで2位の栃木シティを迎え撃ちます。勝てば再び自動昇格圏の2位に浮上する大事な一戦です。



前節、ユナイテッドは八戸との首位攻防戦で11試合ぶりに黒星を喫し、3位に後退。栃木シティが2位に浮上しました。J3リーグは今シーズン残り9試合。J2に上がるためには、すべての試合がますます大事になると山口選手は話します。





( 鹿児島ユナイテッドFC 山口卓己選手）「上位陣との試合も大事ですが、下位との戦いで（勝ち点を）落としても意味がない。1試合1試合の価値は変らない」15歳から相馬監督の元でサッカーを学ぶ青木選手はチームをJ2へ導き、恩師への恩返しを誓います。(鹿児島ユナイテッドFC 青木義孝選手)「相馬監督には15歳の頃からお世話になっていますし、未熟だった自分のことをプロの世界に導いてくれたのも監督。そこで成長させてくれた監督なので、恩返しという意味も込めて、監督を上の舞台（J2）に連れて行きたい」ユナイテッドは前節の八戸戦、9試合ぶりに無得点でした。4日の試合、相馬監督はリーグ最多得点を誇る攻撃陣に期待しています。(相馬直樹監督)「自分たちらしい攻撃をどれだけ出せるか？（攻撃の）時間を増やせるか？がポイント」勝てば、自動昇格圏の2位浮上となる大事な一戦は、4日午後6時ホーム・白波スタジアムでキックオフです。