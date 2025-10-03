長崎市で子どもたちが地元の魅力を発見・発信する取り組みが進んでいます。

小中学生が長崎スタジアムシティを見学しました。

長崎スタジアムシティを訪れたのは、長崎市の小ヶ倉小学校の3年生と橘中学校の1年生、あわせて170人あまりです。

地方創生学習は、長崎の未来を支える子どもたちを育成しようと、市教育委員会とスタジアムを運営する「リージョナルクリエーション長崎」の連携協定に基づき、実施されました。

児童・生徒たちは見学や講話を通して、最新のスタジアム設備や地域におけるスポーツ施設の役割について学びました。

（児童）

「結構、楽しかったです。選手とかが入れる場所(選手ロッカーやピッチ)がすごかった」

（児童）

「試合で持っているボールを持てて、うれしかった。実際に入ってみて、こんなふうにやっているとわかった」

また ハピネスアリーナに期間限定で登場している「アイスリンク」でスケートも体験。

（生徒）

「足のバランス感覚や、止まっても前に進んでしまう感覚が難しい。うまく滑れるようになりたい」

（生徒）

「滑ったら楽しい。バランスよく立つのが難しい」

初めて氷に立つ児童や生徒も多くいましたが、苦戦しつつもスポーツの楽しさを体感しました。

地方創生学習には、年間を通して市内の小中学校13校、約500人が参加予定だということです。