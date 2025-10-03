地元の魅力発見！「選手が入る場所に行ってすごかった」小中学生が長崎スタジアムシティを見学《長崎》
長崎市で子どもたちが地元の魅力を発見・発信する取り組みが進んでいます。
小中学生が長崎スタジアムシティを見学しました。
長崎スタジアムシティを訪れたのは、長崎市の小ヶ倉小学校の3年生と橘中学校の1年生、あわせて170人あまりです。
地方創生学習は、長崎の未来を支える子どもたちを育成しようと、市教育委員会とスタジアムを運営する「リージョナルクリエーション長崎」の連携協定に基づき、実施されました。
児童・生徒たちは見学や講話を通して、最新のスタジアム設備や地域におけるスポーツ施設の役割について学びました。
（児童）
「結構、楽しかったです。選手とかが入れる場所(選手ロッカーやピッチ)がすごかった」
（児童）
「試合で持っているボールを持てて、うれしかった。実際に入ってみて、こんなふうにやっているとわかった」
また ハピネスアリーナに期間限定で登場している「アイスリンク」でスケートも体験。
（生徒）
「足のバランス感覚や、止まっても前に進んでしまう感覚が難しい。うまく滑れるようになりたい」
（生徒）
「滑ったら楽しい。バランスよく立つのが難しい」
初めて氷に立つ児童や生徒も多くいましたが、苦戦しつつもスポーツの楽しさを体感しました。
地方創生学習には、年間を通して市内の小中学校13校、約500人が参加予定だということです。