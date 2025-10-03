MC Boo主宰『Boo Night』約9年ぶりに復活、ツアー形式で開催決定 MONGOL800、RIZE、The Ravensら第1弾出演アーティスト発表
音楽番組やライブイベントのMCなどで知られるMC Booが主宰するライブイベント『Boo Night』が、2016年以来約9年ぶりに復活し、ツアー形式での開催が決定した。『Boo Night Tour 2025-26』と題し、12月から来年1月にかけて名古屋、福岡、東京、大阪の全国4都市で実施される。
【写真】熱演を繰り広げた山下達郎とバンドメンバーたち Vulfpeckのステージショットも
『Boo Night』は2007年に東京・恵比寿MILKでスタートし、2009年にはZeppで2Days開催、2012年には東京、大阪、名古屋、福岡を巡るツアー形式で開催され、これまでにRIZE、ONE OK ROCK、SiM、MAN WITH A MISSION、ACIDMANらが出演してきた。2017年以降はMC BooのYouTube番組での活動をはじめ多忙が続き、さらにコロナ禍の影響もあり休止していたが、今年ようやく再始動となる。
今回の復活ツアーでは、各公演に豪華アーティストがラインナップ。第1弾発表として、名古屋公演にはTHE ORAL CIGARETTES、SPYAIR、THE&、福岡公演にはMONGOL800、The Ravens、RIZE、THE&の出演が決定している。東京と大阪公演の出演者は後日発表される。
名古屋および福岡公演のオフィシャル1次先行受付がスタート。受付期間は13日午後11時59分まで。詳細はイベント公式サイトおよびプレイガイドにて確認できる。
【写真】熱演を繰り広げた山下達郎とバンドメンバーたち Vulfpeckのステージショットも
『Boo Night』は2007年に東京・恵比寿MILKでスタートし、2009年にはZeppで2Days開催、2012年には東京、大阪、名古屋、福岡を巡るツアー形式で開催され、これまでにRIZE、ONE OK ROCK、SiM、MAN WITH A MISSION、ACIDMANらが出演してきた。2017年以降はMC BooのYouTube番組での活動をはじめ多忙が続き、さらにコロナ禍の影響もあり休止していたが、今年ようやく再始動となる。
名古屋および福岡公演のオフィシャル1次先行受付がスタート。受付期間は13日午後11時59分まで。詳細はイベント公式サイトおよびプレイガイドにて確認できる。