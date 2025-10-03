ロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月2日（日本時間）にインスタグラムを更新。大谷翔平選手（31）と米プロバスケットボールNBAレイカーズに所属する八村塁選手（27）が肩を組んだツーショットを披露した。

「Rui and Sho」

球団公式インスタグラムは、「Rui and Sho」とメッセージを添えて、大谷選手と八村選手とのツーショットを投稿。八村選手は身長2メートル3センチ、大谷選手は191センチで、約12センチ差がある。

インスタグラムに投稿された写真では、大谷選手は、ニューバランスのアンダーシャツ、ユニフォームのパンツ（ズボン）を着用。髪は少し乱れている。八村選手は、ドジャースのユニフォームを羽織り、ベージュのパンツを着用。サムズアップし、笑顔をみせている。

この投稿には、「大谷さんより大きい人初めて見た」「スーパースターたち」「大谷さんが小さく見えたの初めて」「お二人ともかっこよすぎですっ！」「カッコイイ〜」「この2人本当に絵になる」「日本の誇り」といったコメントが寄せられていた。