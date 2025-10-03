欧州株 英ＦＴ指数が堅調、８割超の銘柄が上昇
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100 9489.01（+61.28 +0.65%）
独ＤＡＸ 24462.07（+39.51 +0.16%）
仏ＣＡＣ40 8074.36（+17.73 +0.22%）
スイスＳＭＩ 12509.12（+81.94 +0.66%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46929.00（+123.00 +0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6786.00（+19.25 +0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25189.50（+79.50 +0.32%）
東京時間19:21現在
