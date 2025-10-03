欧州株　英ＦＴ指数が堅調、８割超の銘柄が上昇
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100　 9489.01（+61.28　+0.65%）
独ＤＡＸ　　24462.07（+39.51　+0.16%）
仏ＣＡＣ40　 8074.36（+17.73　+0.22%）
スイスＳＭＩ　 12509.12（+81.94　+0.66%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46929.00（+123.00　+0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6786.00（+19.25　+0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25189.50（+79.50　+0.32%）