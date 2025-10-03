ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。自身のALSとの闘病生活について振り返りました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「自分に合った対症療法で進行を遅らせていく…普通が良いのです…でもね、この普通って結構面倒くさいのです（笑）」【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「ＡＬＳという難病は頑張り過ぎても逆効果で進行するし」「なにもしないと そのまま進行していく感じなのです…」と、これまでの闘病で得た自身の感覚を明かしています。





続けて、「足から始まった進行に 挑むように対抗したら… 歯が立たずに進行しました…それならばと 次の手の進行の時には なるべく静観していたら… 嘲笑うかのように進行しました」と、振り返っています。



そして、「どうやら…自分に合った対症療法で 進行を遅らせていく…普通が良いのです…でもね、でもね〜この普通って結構面倒くさいのです（笑）あぁ〜匙加減の難しい難病です」と、自身の経験から導き出したALSへの対処法を前向きに綴りました。



2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。



続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。



【担当：芸能情報ステーション】