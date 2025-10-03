Eveの新曲「アイオライト」が、10月31日から放送されるテレビアニメ『ポケットモンスター』の新章『ライジングアゲイン』のオープニングテーマに起用。あわせて、主題歌解禁映像および新たなアーティスト写真が公開となった。

Eveは、これまでに『ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE』（ポケミク）への参加や、『POKÉTOON「ヤミカラスと真夜中のぼうけん」』の主題歌を担当しており、自身もポケモン好きを明言している。

本楽曲について、Eveは「楽曲のタイトルである『アイオライト』は道を示すという意味があります。彼らの冒険のその先に向けた音楽を添えたいという思いで制作しました。アニポケも28年以上続いているみたいで、自分もちょうど活動16周年を迎えたタイミングで長くやってきたなと思っていたところだったんですが、まだまだ頑張らねばという気持ちになりました。」とコメントしている。

