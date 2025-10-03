北朝鮮に拉致された横田めぐみさんが10月5日で61歳になります。間もなく迎える誕生日。母・早紀江さんが思い出の本を手にもどかしい思いを語りました。



横田めぐみさんは1977年11月、13歳の時に新潟市内で北朝鮮に拉致されました。10月5日の誕生日を前に会見に臨んだ母・早紀江さん。ある思い出の品を持参しました。



〈横田早紀江さん〉

「もうこれが好きで好きでね、黒猫の、これ読んでこれ読んでってもう何回でも抱えてるんですね」





めぐみさんが幼いころに好きだったという本を手にもどかしい思いを語りました。〈横田早紀江さん〉「この本だけでも送りたいなと思ってるんですね。送れればあの子に届けられないかなって。生きているんだったらちょっとこれを見たらどんな思いするんだろうなという思いで」めぐみさんの誕生日を家族みんなで祝ったあの日から48年。13歳だった娘は61歳になろうとしています。〈横田早紀江さん〉「信じているから今でも、必ず生きて取り返してもらえるってことを信じているから、生きていなかったら達成できないことだからお互いにね。そちらも元気でくじけないで頑張っててね」早紀江さんは4日の自民党総裁選について「誰が突破口を開いてくれるのかという思いで見守っている」と語りました。めぐみさんの誕生日を前に4日、新潟市では同級生によるチャリティーコンサートが開かれます。