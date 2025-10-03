AÅìµþ¤Î¥Æー¥Ö¥¹³¤¤¬³«ËëÀï·ç¾ì¡Ä¼çÎÏ¤òÂ¿¿ô·ç¤¡ÈÁ°Ç¯²¦¼Ô¡É±§ÅÔµÜ¤ÈÂÐÀï
¡¡10·î3Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¡¥LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°Àï¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþvs±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬19»þ10Ê¬¤Ë»î¹ç³«»Ï¡£AÅìµþ¤Ï¥Æー¥Ö¥¹³¤¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â¤»¤º·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡B1³«Ëë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤°ìÀï¤Ï¡¢AÅìµþ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£½©¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥Ûー¥à¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¡Ê¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥ÊÅìµþ¡¿TAT¡Ë¤ÇÀï¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Áー¥à¤Ï¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¹õÃì¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¥¨ー¥¹¥¬ー¥É¤â·ç¤¯ÉÛ¿Ø¤ÇÂè1ÀáGAME1¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡AÅìµþ¤Ï¿·²ÃÆþ¤ÎÃæÂ¼¹ÀÎ¦¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¾®¼òÉôÂÙÚö¡¢¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥ー¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£ÂÐ¤¹¤ë±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¹âÅç¿Â»Ê¡¢Èæ¹¾Åç¿µ¡¢D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥¥¤¬¥¹¥¿ー¥¿ー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Î¾¥Áー¥à¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ
#00¡¡¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¶¥Ã¥¯
#2¡¡ÂçÁÒñ¥ÂÀ
#5¡¡ÃæÂ¼¹ÀÎ¦
#9¡¡°ÂÆ£¼þ¿Í
#10¡¡¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥ー
#11¡¡¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º
#13¡¡µÆÃÏ¾ÍÊ¿
#17¡¡¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー
#21¡¡Ê¿´ä¸¼
#25¡¡Ê¡ß·¹¸Ê¿
#33¡¡¥¢¥¤¥é¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó
#75¡¡¾®¼òÉôÂÙÚö
¢§±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹
#6¡¡Èæ¹¾Åç¿µ
#9¡¡±óÆ£Í´Î¼
#10¡¡ÃÝÆâ¸øÊå
#11¡¡ÀÄÌÚ¥Ö¥ì¥¤¥¯
#12¡¡¹âÅç¿Â»Ê
#13¡¡ÅÏîµÍµµ¬
#15¡¡ÀÐÀîÍµÂç
#17¡¡À±Àî³«À»
#18¡¡ó£À¿»Ê
#25¡¡D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë
#33¡¡¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º
#34¡¡¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È
#42¡¡¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥¥