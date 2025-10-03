明日10月4日放送の『Venue101』（NHK総合）に、INI、SWEET STEADY、STARGLOWの3組が出演する。

（関連：SWEET STEADY、涙のステージに咲かせた満開の花 確かな成長と自信を見せた結成1周年ツアーファイナル）

SKY-HI主宰で、BE:FIRSTやMAZZELが所属する事務所から9月22日にプレデビューを果たしたSTARGLOWが初登場。スタジオでは、先輩グループとの意外な関係やデビュー直後ならではの悩みを語り、スタジオ全員で解決する。

披露するのは、オーディション最終審査の課題曲「Moonchaser」。仲間と共に未来へ向かう情熱を表現したこの曲は、メンバーたちによるラップリレーが聴きどころだ。

SWEET STEADYは、恋愛中の“もやもや”した気持ちを描いた、切なくも甘いラブソング「YAKIMOCHI」を披露。さらに、意外な姉妹グループとのつながりが明らかになる。

また、INIはダンスボーカルグループならではの“あるある”を披露。さらに、デビュー4年の集大成とも言えるバラードソング「君がいたから」を披露。メンバー自身が手掛けた、これまでのグループのヒストリーを練り込んだ歌詞に注目だ。

（文＝リアルサウンド編集部）