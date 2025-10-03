湘南vs東京V スタメン発表
[10.3 J1第33節](レモンS)
※19:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 32 松村晟怜
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 29 渡邊啓吾
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 47 中野伸哉
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
MF 66 松本大弥
FW 9 小田裕太郎
FW 72 二田理央
監督
山口智
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
MF 2 深澤大輝
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 26 内田陽介
MF 38 唐山翔自
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 16 平川怜
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
FW 71 平尾勇人
監督
城福浩
