秋コーデは足元から！【ユニクロシー＆GU】の新作スニーカーで旬スタイルに更新
季節が秋に移ろうとすると、まず気になるのは足元のアップデート。まだ厚手の服は早いけれど、シューズを変えるだけでコーデはぐっと秋らしく映ります。今年注目なのは、ユニクロの上位ライン「UNIQLO：C（ユニクロシー）」から登場した素材感で差をつけるローテクスニーカーと、GU（ジーユー）の人気作「バレエスニーカー」。どちらもプチプラで手に入るのに、旬のムードを足元から演出してくれる優秀アイテムです。
【UNIQLO：C】大人好みな素材感で差がつく「ローテクスニーカー」
秋らしいモードな空気をまとわせてくれるのが、薄底＆スマートなシルエットが特徴のローテクスニーカー。ユニクロシーの「スウェードコンビネーションスニーカー」は、合皮とスエードの組み合わせが上品で、大人のワードローブにしっくりなじみます。
▲スウェードコンビネーションスニーカー オフホワイト \4,990 / ユニクロ
クリーンなオフホワイトは抜け感をプラスし、コーデ全体を軽やかに見せてくれるのも魅力。さらに、足あたりをやわらげるクッション材や、通気性のあるインソールなど機能面も充実。きれいめにもカジュアルにもマッチする万能さで、この秋の“最初の一足”として迎えたいアイテムです。
【GU】甘さとカジュアル感を両立する「バレエスニーカー」
トレンドの“バレエコア”人気を背景に、GUから再登場した「レースアップバレエスニーカー」が話題。バレエシューズの可憐さとスニーカーソールの履きやすさを融合したデザインは、ほどよい甘さとカジュアルさを兼ね備え、デイリーにも特別な日にも対応してくれます。
▲レースアップバレエスニーカー ￥2,990 / GU
サテン素材があしらわれた上品なルックスに加え、ストラップやレースアップ仕様でフィット感も抜群。カラーはブラック、ブラウン、シルバーグレーの３色展開で、まとめ買いする人が出るほど人気を集めています。足元を華やかに更新したい人にぴったりの一足です。
【まとめ】秋コーデのアップデートは“足元”から
まだ本格的な秋服を着るには早い時期でも、シューズを変えるだけで雰囲気は大きく変わります。モードに寄せたいときはユニクロシーのローテク、甘さや新鮮さを足したいときはGUのバレエスニーカーと、シーンや気分で選び分けるのもおすすめ。小物感覚で取り入れて、足元から秋のおしゃれを先取りしてみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞