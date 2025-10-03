NEK!が11月26日にリリースする1stアルバム『MEME』（読み：ミーム）の詳細情報と、レコ発ツアーの開催を発表した。

本作には、すでに配信リリースしライブでも人気曲となっている「rip-off」「OOAK」に加え、NEK!らしい遊び心を感じる楽曲タイトルが並ぶ。

初回盤AとBにはそれぞれの形態でしか聴くことのできないボーナストラックも収録されている。

さらに、各形態の封入特典には「ファッション誌「MEME」」「NEK!のミームラジオ」「#ネキミームステッカー」など気になるタイトルばかり。ステッカーはランダム4種で初回生産分限定となっている。

さらに、結成2周年を記念した自身最大級の全国ツアーの開催も発表された。これは2026年2月から約3ヶ月をかけて全国12箇所を巡るツアーで、ファイナルは4月26日に渋谷クラブクアトロにて開催。NEK!は昨年初の東名阪ツアーを開催し、ファイナルの東京を含む2会場をソールドアウトで飾っているが、規模を拡大した本ツアーもチケット争奪戦となること間違いなし。チケットのオフィシャル1次先行受付は10月3日からスタートする。

また、タワーレコードが日本のバンド文化を盛り上げる企画『TOWER RECORDS presents「ああバンドやりたい！」』の第13弾アンバサダーにNEK!が選出された。過去には、サバシスター、ブランデー戦記、ケプラ、TRACK15、ちゃくらが選出されており、若手バンドの登竜門ともいえる企画だ。本キャンペーンでは全国のタワーレコード店舗でのポスター掲出など、全国規模の展開が予定されている。

1st Album『MEME』

発売日：2025年11月26日(水)

予約：https://pcim.lnk.to/meme_CD ■初回盤A 品番：PCCI000000028

価格：4,500円(税込)

仕様：三方背ケース仕様

内容：

CD：10曲＋ボーナストラック(2曲)

ポスターブックレット

封入特典：

ファッション誌「MEME」(36Pフォトブック) ■初回盤B 品番：PCCI000000029

価格：3,900円(税込)

仕様：紙ジャケ仕様

内容：

CD Disc1：10曲＋ボーナストラック(1曲)

ポスターブックレット

封入特典：

CD Disc2：NEK!のミームラジオ(オーディオコメンタリー(音声のみ)) ■通常盤 品番：PCCI000000030

価格：3,300円(税込)

仕様：紙ジャケ仕様

内容：

CD：10曲

ポスターブックレット

封入特典：ネキミームステッカー (ランダムステッカー(全4種))※初回生産分限定 ［CD収録内容］ ※全形態共通

M1. Frog Flog

M2. GiMMiCK

M3. biT bY biT

M4. Jumping

M5. Tic Tac Toe

M6. マリンスノウ

M7. Scrap Book

M8. rip-off

M9. Dear me

M10. OOAK 初回盤Aボーナストラック(パッケージのみ)

M11. fake?

M12. Clock up! 初回盤Bボーナストラック(パッケージのみ)

M11. color chord ショップ別オリジナル特典：

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ステッカー(メンバー4種ランダム)

HMV・HMV＆BOOKS：A5クリアファイル

Amazon：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm

セブンネット：アクリルカラビナ

ネオウィング/CD Japan：2L判ブロマイド

＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞

2026年2月8日 (日) 東京・渋谷eggman

開場 :17:30 ／ 開演 :18:00

2026年2月28日 (土) 神奈川・横浜・BAYSIS

開場 :16:30 ／ 開演 :17:00

2026年3月15日 (日) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月20日 (金・祝) 宮城・仙台・ROCKATERIA

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月21日 (土) 福島・club SONIC iwaki

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月28日 (土) 愛知・NAGOYA JAMMIN’

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月29日 (日) 愛知・豊橋clubKNOT

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月10日 (金) 熊本・熊本B.9 V2

開場 : 18:30／ 開演 :19:00

2026年4月11日 (土) 福岡・DRUM SON

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月18日 (土) 兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月19日 (日) 大阪・梅田シャングリラ

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月26日 (日) 東京・渋谷クラブクアトロ

開場 : 16:00／ 開演 :17:00 チケット情報：

券種・料金：全自由 5,000円（税込）

※ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可

申込URL： https://l-tike.com/nekiband/

受付期間：オフィシャル1次先行（抽選）10月3日(金)19:00〜10月19日(日)23:59

＜NEK! 1st アルバム『MEME』リリース記念ワンマンライブ＞

神奈川・横浜ReNY beta

2025年11月28日 (金) 開場 18:30 ／ 開演 19:00 チケット情報：

券種・料金：

全自由：5,000円（税込）

※ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可

申込URL：https://l-tike.com/nekiband/

受付期間：オフィシャル先行（抽選） 2025年9月27日(土) 12:00 〜 2025年10月5日(日) 23:59まで