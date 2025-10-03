『ポケモン』黄色いルカリオと出会う！ 特別編「エピソード：メガシンカ」あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第112話「ロイ ――修行」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】サーナイトじゃん！公開された『ポケモン』新場面カット
10日放送の第112話は、ライジングボルテッカーズ解散後、旅を続けるロイ。キャプテンピカチュウと共に、カロス地方のミアレシティを訪れる。そこで出会ったのは、ヤミラミを連れた少年・ウルト―。今明かされるロイとウルトのメガシンカ修行の日々、そして黄色いルカリオとの出会い！！メガ特別編、開幕―！！！！
10日から3週連続で放送するメガ特別編「エピソード：メガシンカ」のあとは、31日より新章「ライジングアゲイン」編が放送。公開中のビジュアルの中には『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」にも登場している、ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタの姿がある。
映像内には、修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれており、そこに生息するポケモンの姿も映っている。そして、ゲームの登場人物でもあるシアノ校長や、最新ビジュアルにも登場しているタロ、カキツバタの姿も。ブルーベリー学園で繰り広げられるバトルや、新たな人物、ポケモンたちとの出会いにわくわくするような映像になっている。
■第112話あらすじ
