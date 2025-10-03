秋限定「マロンモンブラン」がTOKYOチューリップローズから登場
可愛らしい花の形をしたスイーツ、チューリップローズは “甘くて香ばしい花屋” がコンセプト。そのルックスのおかげで贈り物にも人気です。さらに秋限定の「チューリップローズ マロンモンブラン」が2025年9月上旬から登場。濃厚な風味のイタリア栗に生食感のクリームがとろけ合う、秋に食べたいスイーツです。
花をかたどった可愛らしい贈り物
チューリップローズが買えるのはJR東京駅店（SWEETS GATE TOKYO店内）、TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店（のみ9月17（水）から販売開始）、阪急うめだ店、そごう横浜店、羽田空港第２ターミナル店のわずか５店舗と公式オンラインショップのみ。マロンモンブランの販売期間は10月中旬ごろまで。商品がなくなり次第終了なので、早めにチェックしてみてください。
▲「チューリップローズ マロンモンブラン」 6個入￥1,458
チューリップの花びらは薄焼きの繊細なラングドシャ。クリームと共に芳醇な香りのイタリア栗を贅沢に練り込んだ、モンブラン風の濃厚な味わいです。フランス産発酵バターと北海道ミルクの豊かな風味が栗の旨味を引き立てています。
▲ラングドシャとクリームのマリアージュ
花びらの中は、イタリア栗を使ったショコラクリームと北海道産ミルクのショコラクリームを重ねてバラの花を表現。
▲チューリップの中にバラが咲いたような美しさ
花びらの奥にはパイを忍ばせ、異なる食感もお楽しみのひとつ。ほんのり効いた塩味も、上品な甘さを引き立てます。
▲ラングドシャの花びらを1枚づつ摘みとると食べやすくなります
パッケージを開たとたん、贈られた人の笑顔が広がる可愛らしいスイーツ「チューリップローズ」。キュートな姿と上品な味はお土産にピッタリ。ぜひこの機会に味を試してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 問：TOKYOチューリップローズ https://www.tuliprose.jp/＞