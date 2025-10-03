結局、1番使えるかも！【ワークマン】大荷物でも安心♡「優秀トートバッグ」

買い出しやアウトドアなど、荷物が多い日に使いやすいトートバッグを【ワークマン】で発見！ 多ポケットや大容量サイズで収納力に期待でき、シンプルなデザインで大人コーデにもなじみやすそうです。手に取りやすい価格なのに機能性が備わった優秀バッグは、ついヘビロテしてしまうかも。

収納に便利な11ポケット付きの2WAYトートバッグ

【ワークマン】「高撥水マルチシートインマザーズ2WAYトートバッグ」\2,900（税込）

荷物が多い日やマザーズバッグとして使いやすいトートバッグ。11ポケット付きで、小物を整理しやすいのが嬉しいポイントです。開口部はファスナー付きで中が見えないので、電車移動なども安心。雨の日も頼りになる撥水機能付き & 肩掛けも斜め掛けもできる2WAY仕様です。

カジュアルコーデになじみやすいキャンバスバッグ

【ワークマン】「キャンバストートL」\1,500（税込）

キャンバス生地でデイリーに使いやすいトートバッグ。ツートンカラーが可愛らしく、コーデのポイントになるかも。公式サイトには「大容量サイズ」とあり、荷物が多い日に重宝しそう。内外にポケット付き。ふだん使いのほか、旅行の際にキャリーバッグに入れておけば荷物が増えたときに便利です。

