Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤âµÓ¤â°ú¤Äù¤Þ¤ë¡ªÁé¤»ÂÎ¼Á¤ËÆ³¤¯¡ÚÍýÁÛ¤ÎÎ©¤Á»ÑÀª¡Û¤Îºî¤êÊý
¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡ÈÎ©¤ÁÊý¡É¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ÑÀª¤¬À°¤¦¤È¶ÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢ÂÎ´´¤â¼«Á³¤ÈÆ¯¤¡¢Áé¤»¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÈÍýÁÛ¤ÎÎ©¤Á»ÑÀª¡É¤Îºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸ºÎÌ¸ú²Ì¥¢¥ê¡£º£¤¹¤°¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡ÚÍýÁÛÅª¤ÊºÂ¤ê»ÑÀª¡Û¤Îºî¤êÊý
Áé¤»ÂÎ¼Á¤ËÆ³¤¯¡ÈÍýÁÛ¤ÎÎ©¤Á»ÑÀª¡É¤Îºî¤êÊý
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ðËÜ»ÑÀª¡Ú¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û¤Ï¡¢¿¿²£¤«¤é¸«¤Æ¼«Á³¤ÊS»ú¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¯Î©¤Á»ÑÀª¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Âå¼ÕUP¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¤Ò¤¶¤È¤Ä¤ÞÀè¤Î°ÌÃÖ¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤¹
¡Ê£²¡Ë·Ú¤¯¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¡¢¤ª¿¬¤ÈÂÀ¤â¤âÎ¢Â¦¤ò¥®¥å¥Ã¤È½Ì¤á¤ë
¡Ê£³¡ËÃÑ¹ü¤Ë¥é¥¤¥È¤¬ÅÀ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¤ò¾²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾È¤é¤¹
¡Ê£´¡Ë¤ß¤¾¤ª¤Á¤ò¤æ¤ë¤á¤ÆÏ¾¹ü¤ò¼«Á³¤ËÊÄ¤¸¤Æº¿¹ü¤ò²£¤Ë³«¤¡¢Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤¬Å·°æÊý¸þ¤Ë¤Ò¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÎ©¤Ä
¢¥¸åÆ¬Éô¡¢¤ß¤¾¤ª¤Á¤Î¸å¤í¤Î¹ü¡¢Èø¤Æ¤¤¹ü¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ´°À®¤Ç¤¹
¤Ê¤ª¡¢¹üÈ×¤¬¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤ÆÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ê²¼¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¢¹üÈ×¤¬Á°¤Ë½Ð¤ÆÈ¿¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ê²¼¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë¡¢¼ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ê²¼¼Ì¿¿±¦¡Ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¤ÈÁé¤»¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏÌ£¤Ê¤³¤È¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î©¤Á»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ´´¤ò¼«Á³¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Î¼Â¤ËÁé¤»¤ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎ©¤Á»ÑÀª¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§KEI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä