清 竜人が現在進行している全活動を2025年末をもって一時休止することを発表した。

今回の休止は、新たな音楽活動へ向けての準備期間として発表されたもの。これに伴い、プロデューサー兼メンバーを務める一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25も現体制での活動を終了し、12月21日（日）神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、現体制でのラストライブ＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞を開催する。

▲清 竜人25

清 竜人からのコメントは下記の通り。

◆ ◆ ◆

■清 竜人 本人コメント

ちょっち働きすぎて疲れちゃったんで！

活動休止して暫く遊び呆けます！

清 竜人25も12月21日のライブで一先ずおしまいにするね！

他、年内決まってるライブは行くから！

みんなごめんね！嫁達も本当ごめんね！

バイバイ！！！また会う日まで！！！

◆ ◆ ◆

清 竜人25＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞では、最前エリアへの入場や公開リハーサルが観覧出来るチケット、オリジナルグッズ付きのスペシャルなチケットなど、ラストライブにふさわしい様々なチケットを販売予定だ。こちらは10月3日（金）19:00よりイープラスにて抽選先行受付が開始される。

また、清 竜人名義の公演については、既に発表済みのアコースティック編成ライブ＜KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live＞が活動休止前ラストの公演となる。こちらのチケットは現在、イープラスにて2次先着先行を受付中。

活動再開時期は未定となっているが、清 竜人のリスタートを心待ちにしたい。

■＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞ 2025年12月21日（日）KT Zepp Yokohama [神奈川] 出演：清 竜人25

時間：開場 16:00 / 開演 17:00

チケット：金額はすべて税込、ドリンク代別

【KRチケット】最前エリア入場、公開リハーサル観覧、グッズ付 (首掛けラミネートパス、Tシャツ、ピクチャーチケット)

・1Fスタンディング 25,000円

【Aチケット】公開リハーサル観覧、グッズ付 (Tシャツ、ピクチャーチケット)

・1Fスタンディング 19,800円

・2F指定席 20,300円

【Bチケット】公開リハーサル観覧付

・1Fスタンディング 15,000円

・2F指定席 15,500円

【Cチケット】グッズ付 (Tシャツ、ピクチャーチケット)

・1Fスタンディング 15,000円

・2F指定席 15,500円

【Dチケット】一般

・1Fスタンディング：9,800円

・2F指定席：10,300円 チケット抽選先行受付はこちら：https://eplus.jp/kiyoshiryujin/

・チケット抽選先行受付期間：10月3日（金）19:00 〜 10月13日（月）23:59

■ライブ情報 清 竜人

＜KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live in Nagoya＞

・2025年11月24日（月・祝）NAGOYA ReNY limited [愛知]

※1部 / 2部の2部制 ＜KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live in Kobe＞

・2025年12月13日（土）Harbor Studio [兵庫]

※1部 / 2部の2部制 清 竜人25

＜KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live in Autumn＞

・2025年10月13日（月・祝）東京キネマ倶楽部 [東京]

※1部/2部の2部制 ＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in YOKOHAMA＞

・2025年11月3日（月・祝）KT Zepp Yokohama [神奈川] ＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in OSAKA＞

・2025年11月16日（日）なんばHatch [大阪] 各チケットはこちらから：https://eplus.jp/kiyoshiryujin/