清 竜人、年内をもって活動一時休止を発表。清 竜人25は12月に現体制ラストライブ
清 竜人が現在進行している全活動を2025年末をもって一時休止することを発表した。
今回の休止は、新たな音楽活動へ向けての準備期間として発表されたもの。これに伴い、プロデューサー兼メンバーを務める一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25も現体制での活動を終了し、12月21日（日）神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、現体制でのラストライブ＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞を開催する。
清 竜人からのコメントは下記の通り。
◆ ◆ ◆
■清 竜人 本人コメント
ちょっち働きすぎて疲れちゃったんで！
活動休止して暫く遊び呆けます！
清 竜人25も12月21日のライブで一先ずおしまいにするね！
他、年内決まってるライブは行くから！
みんなごめんね！嫁達も本当ごめんね！
バイバイ！！！また会う日まで！！！
◆ ◆ ◆
清 竜人25＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞では、最前エリアへの入場や公開リハーサルが観覧出来るチケット、オリジナルグッズ付きのスペシャルなチケットなど、ラストライブにふさわしい様々なチケットを販売予定だ。こちらは10月3日（金）19:00よりイープラスにて抽選先行受付が開始される。
また、清 竜人名義の公演については、既に発表済みのアコースティック編成ライブ＜KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live＞が活動休止前ラストの公演となる。こちらのチケットは現在、イープラスにて2次先着先行を受付中。
活動再開時期は未定となっているが、清 竜人のリスタートを心待ちにしたい。
■＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞
2025年12月21日（日）KT Zepp Yokohama [神奈川]
出演：清 竜人25
時間：開場 16:00 / 開演 17:00
チケット：金額はすべて税込、ドリンク代別
【KRチケット】最前エリア入場、公開リハーサル観覧、グッズ付 (首掛けラミネートパス、Tシャツ、ピクチャーチケット)
・1Fスタンディング 25,000円
【Aチケット】公開リハーサル観覧、グッズ付 (Tシャツ、ピクチャーチケット)
・1Fスタンディング 19,800円
・2F指定席 20,300円
【Bチケット】公開リハーサル観覧付
・1Fスタンディング 15,000円
・2F指定席 15,500円
【Cチケット】グッズ付 (Tシャツ、ピクチャーチケット)
・1Fスタンディング 15,000円
・2F指定席 15,500円
【Dチケット】一般
・1Fスタンディング：9,800円
・2F指定席：10,300円
チケット抽選先行受付はこちら：https://eplus.jp/kiyoshiryujin/
・チケット抽選先行受付期間：10月3日（金）19:00 〜 10月13日（月）23:59
■ライブ情報
清 竜人
＜KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live in Nagoya＞
・2025年11月24日（月・祝）NAGOYA ReNY limited [愛知]
※1部 / 2部の2部制
＜KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live in Kobe＞
・2025年12月13日（土）Harbor Studio [兵庫]
※1部 / 2部の2部制
清 竜人25
＜KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live in Autumn＞
・2025年10月13日（月・祝）東京キネマ倶楽部 [東京]
※1部/2部の2部制
＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in YOKOHAMA＞
・2025年11月3日（月・祝）KT Zepp Yokohama [神奈川]
＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in OSAKA＞
・2025年11月16日（日）なんばHatch [大阪]
各チケットはこちらから：https://eplus.jp/kiyoshiryujin/
