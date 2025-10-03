XGが、1stフルアルバムからの先行配信シングル「GALA」のDance Practice映像をYouTubeにて公開した。

今回公開されたDance Practiceでは、マネキンを彷彿とさせるターンや、ヴォーギングなどファッションの世界観を落とし込んだ振り付けに加え、COCONAのブレイクダンスやHARVEYのアクロバティックなダンスなど、随所に散りばめられた各メンバーのスキルや圧倒的な表現力とパフォーマンス力が堪能できる作品となっている。

楽曲も各チャートで好調なスタートを切っており、10月1日（水）に発表されたBillboard Japanの総合チャート「Billboard JAPAN Hot 100」では11位にランクイン。「Global Japan Songs excl. Japan」では3位、同チャートのブラジルとアメリカで1位、シンガポール、イギリス、南アフリカ、マレーシアで2位、フランス、台湾、ドイツで4位、タイ、インドネシアで5位を記録。また、アメリカのBillboard Dance Digital Song Salesでは、10位にランクインし、XGとして初のランクインを果たした。ミュージックビデオでも、YouTube急上昇ランキングで、アメリカ、イギリス、日本を含む世界21の国と地域でランクインするなど、国内外から注目を集めている。





「GALA」

2025.09.19 FRI

Streaming / Download：https://xg.lnk.to/GALA Tracklist: GALAGALA (Instrumental) GALAGALA (Instrumental)