EXILEの歴史を物語る初の大規模展覧会『EXILE COSTUME EXHIBITION 2025 〜ONE AND ONLY〜』開催決定
EXILE初の大規模展覧会『EXILE COSTUME EXHIBITION 2025 〜ONE AND ONLY〜』が、11月28日(金)よりルクア大阪にて開催されることが発表された。
今回展示されるのは、ステージを彩りながら、その時代ごとの姿を映してきたライブ・MV・TVで実際に使用された170体以上の衣装。2007年から大切に保管されてきた貴重な衣装の大部分が初めて展示されることとなる。
会場は大阪・梅田にあるルクア大阪 ルクア9F LUCUAホール。2001年のデビュー以来、EXILEの活動を支え、ステージを彩ってきた歴代衣装。その時代ごとの姿を映し出す衣装を通してグループの歴史を体感できるとともに、11月よりスタートするドームツアーへの期待と熱気を高める内容となっている。
展覧会では、＜EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION＞、＜EXILE LIVE TOUR 2022 POWER OF WISH＞をはじめとするライブ衣装や2014年の「NEW HORIZON」のミュージックビデオで実際に使用された衣装を中心に、世界観に没入できる特別な空間を演出。衣装を間近で楽しめるだけでなく、フォトブースの設置や、種類ごとに照明や演出を駆使することで、まるでステージそのものの迫力を再現する予定だ。
チケットは10月4日(土)18時より、EXILE OFFICIAL FAN CLUB先行にて先着でゲットできる。
『EXILE COSTUME EXHIBITION 2025 〜ONE AND ONLY〜』
■開催日時
2025年11月28日(金)〜12月4日(木) 10:30〜20:30
※最終日のみ営業時間17:00まで
■会場
ルクア大阪 ルクア 9F LUCUAホール
(大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3)
■チケット料金
通常チケット 大人：\2,500(税込)
通常チケット 中高大学生：\2,000(税込)
通常チケット 小学生：\1,000(税込)
※各回4枚までお申込み可能です。
※当日券は、前売りで完売していない回に限り会場窓口にて販売予定です。販売の有無は公式サイト・SNSをご確認ください。
【詳細はこちら】
https://exile2025.jp
【公式SNS】
X（旧Twitter）：https://x.com/oneandonly_exh
Instagram：https://www.instagram.com/one_and_only_costume
＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞
■出演者
EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)
STARTING MEMBER：陣(THE RAMPAGE)、神谷健太(THE RAMPAGE)、山本彰吾(THE RAMPAGE)、岩谷翔吾(THE RAMPAGE)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、藤原樹(THE RAMPAGE)、澤本夏輝(FANTASTICS)、堀夏喜(FANTASTICS)、木村慧人(FANTASTICS)
■公演日程
福岡・みずほPayPayドーム福岡
11月15日(土)開場15:00/開演17:00
大阪・京セラドーム
11月29日(土)開場14:00/開演16:00
11月30日(日)開場14:00/開演16:00
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
12月27日(土)開場14:00/開演16:00
12月28日(日)開場14:00/開演16:00
【詳細はこちら】
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35109/
関連リンク
◆EXILE オフィシャルサイト