·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡× ¥È¡¼¥¯¤ä¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¶Ë°Õ¸ì¤ë¡ÖÀè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡×
Netflix¥³¥á¥Ç¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ç¥¹¥¥¹¥²¡¼¥à ¤¤¤¤¥¥¹¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤¸¤ã¤¦¥É¥é¥Þ¡Ù(ÇÛ¿®Ãæ)¤Ç¥¢¥É¥ê¥Ö¥É¥é¥Þ¤ËÄ©¤ó¤À¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¥É¥é¥Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¡»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤ª¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¡£Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¡ÈºÇ¹â¤Î¥¥¹¡É¤ÇÊª¸ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤í¡×¡£ÅÓÃæ¤Ç¡È°Â¤¤¥¥¹¡É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÂ¨Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Ä©Àï¼Ô¤Ï¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð(¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷)¡¢ÅÏÊÕÎ´(¶Ó¸ñ)¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼)¡¢Åèº´ÏÂÌé(¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯)¡¢¤°¤ó¤Ô¤£(½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥)¡£ÍßË¾¤È¼«À©¿´¤Î¶¹´Ö¤ÇºÇ¹â¤Î¥¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥Ç¥¹¥¥¹¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ËÍ¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¸å¡¹µ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤ËÀ¾²¬ÆÁÇÏ¤µ¤ó¡¢»ûÅç¿Ê¤µ¤ó¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ë²Ú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤ËÂæËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¥¢¥É¥ê¥Ö¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¡£Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤â¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂç¾æÉ×!? ¤Á¤ã¤ó¤È¼ý½¦¤Ä¤¯¤Î!?¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¼«Ê¬¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¤Î¤ÇËÍ¤¬¤¤¤Ä¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÇÎ×¤à¤³¤È¡£¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë?
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë²¿ÏÃ¤½¤¦¤«¤Ê¤Ã¤ÆÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ñÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Æ¤Ã¤¤ê»ä¤Ï¤¹¤´¤¯Æ¬¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼êÌò¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤º¼«Á³ÂÎ¤Ç²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ê¤É¤È¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡£Í§Ã£¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢Í§Ã£¤¬Çº¤ß»ö¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦»×¤¦¤È²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤ÈÆ¬¤Ç¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤ÈÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â°ìÈÖ¤ÏÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤Ã¤È¼ã¤¤º¢¤Ï²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÇÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤¤¤í¤ó¤Ê¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡£¤³¤Î¿Í¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¹¤¯ÎÏ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢È¿±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Î¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤Ç¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤Î¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤À¤È¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¸å¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤ò¸À¤¦¤Ã¤ÆÁ´Éô¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï°Æ³°Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£·àÃÄ¤Ò¤È¤ê
1977Ç¯2·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£1993Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2000Ç¯¤è¤ê¥Ô¥ó·Ý¿Í¡Ö·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2006Ç¯¤Ë¡Ø±¢Æü¸þ¤Ëºé¤¯¡Ù¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±ºî¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢2008Ç¯¤Ë±Ç²è²½¡£2010Ç¯¤Ë2ºîÌÜ¤Î¾®Àâ¡ØÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢2014Ç¯¤Î±Ç²è²½¤ÎºÝ¤Ë´ÆÆÄ¡¦½Ð±é¤âÌ³¤á¡¢2021Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Netflix¡ØÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ù¤Ç¤ÏµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
