これは欲しい…「ルル」「ミノン」「マキロン」がミニチュアに 愛用の第一三共ヘルスケア製品のチャームがガシャポンで手に入る!?
第一三共ヘルスケアは10月から、バンダイが展開するカプセルトイブランド「ガシャポン」との初のコラボレーションを実施する。
ディスプレイデザインとガシャポン自販機
10月第3週から順次、第一三共ヘルスケアが展開するロングセラー製品のパッケージを精巧に再現した「第一三共ヘルスケア ミニチュアチャーム」(1回300円)が、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズに登場する。
ラインアップは、「ミノン全身シャンプー しっとりタイプ」、「ロキソニンS」、「新ルルAゴールドDXα」、「第一三共胃腸薬プラス錠剤」、「マキロンs」「クリーンデンタル トータルケア」の全6種。
左から「ミノン全身シャンプー しっとりタイプ」、「ロキソニンS」、「新ルルAゴールドDXα」、「第一三共胃腸薬プラス錠剤」、「マキロンs」「クリーンデンタル トータルケア」
