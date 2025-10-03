InsiderビルドのPython in Excelに生産性向上の″初期化編集機能″
Microsoft Execlチームのプロダクトマネージャーであるndeyanta氏は現地時間10月3日、Microsoft InsiderプログラムのWindows版Microsoft ExcelのPython in Excelに初期化編集機能が加わることを公式ブログで伝えた。
PythonコードをExcel上に展開してデータ分析の数々の機能を実行できるPython in Excel。Microsoft 365環境のBusiness Standard / PremiumやMicrosoft 365 Enterprise E3 / E5などでは、デフォルトで使える状態だが、数式タブのPythonの挿入にある「初期化」ボタンは編集できない状態でコードが記述されている。
「初期化」ボタン
この初期化ボタンがInsiderビルドのWindows版Microsoft Excel(バージョン 2509 /ビルド 19230.20002以降)で編集できるようになり、"カスタム初期化コード"として利用できるようになる。デフォルトでは、以下のようなモジュール/ライブラリ
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels as sm
import seaborn as sns
import excel
import warnings
が記述されているが、ここにユーザー自身が追加できるようになる。公式ブログではimport sklearnを加えて、機械学習のscikit-learnを追加し初期化コードにしている例を見せている。
