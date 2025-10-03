Microsoft Execlチームのプロダクトマネージャーであるndeyanta氏は現地時間10月3日、Microsoft InsiderプログラムのWindows版Microsoft ExcelのPython in Excelに初期化編集機能が加わることを公式ブログで伝えた。

PythonコードをExcel上に展開してデータ分析の数々の機能を実行できるPython in Excel。Microsoft 365環境のBusiness Standard / PremiumやMicrosoft 365 Enterprise E3 / E5などでは、デフォルトで使える状態だが、数式タブのPythonの挿入にある「初期化」ボタンは編集できない状態でコードが記述されている。

「初期化」ボタン

この初期化ボタンがInsiderビルドのWindows版Microsoft Excel(バージョン 2509 /ビルド 19230.20002以降)で編集できるようになり、"カスタム初期化コード"として利用できるようになる。デフォルトでは、以下のようなモジュール/ライブラリ

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import statsmodels as sm

import seaborn as sns

import excel

import warnings

が記述されているが、ここにユーザー自身が追加できるようになる。公式ブログではimport sklearnを加えて、機械学習のscikit-learnを追加し初期化コードにしている例を見せている。

.