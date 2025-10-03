原因は自分にある。吉澤要人の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/03】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／ 原因は自分にある。・吉澤要人（よしざわ・かなめ／22）】
【写真】原因は自分にある。吉澤要人、ウインクで視線奪う
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」（10⽉18⽇開催＠幕張メッセ9-11ホール）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
◆吉澤要人の夢を叶える秘訣
「やらないよりやる」ことです。たぶん直接的に夢を叶えるというのは難しくて、紆余曲折ありながら、沢山選択をしていきながらになるんだと思います。「やるかやらないか」という選択が幾度となく出てくる中で、僕は「やらないよりやる」を大事にして生きています。まだ夢を叶える途中ですが、叶えるためにそういうマインドで生きるようにしています。
◆ガルアワ本番に向けての意気込み
今回、グループとしても個人としても出演させていただくので、少しでも多くの方の記憶に残るといいなと思っています。どちらかというと、背は高いほうだし首は長いほうだし…そういうところも見てほしいです（笑）。
◆「ガルアワ2025 A／W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。板野友美・ゆうちゃみなど多数のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄が務める。（modelpress編集部）
