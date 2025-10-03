£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé£µ°Ì¡¦ÂçÏÑÎ²ÅÍ¤¬¥á¥¤¥óÅÐ¾ì¡¡£±£°¡¦£²£¹¸å³Ú±à¡Ö£Ì£é£æ£å£Ô£é£í£å¡¡£Â£ï£ø£é£î£ç¡¡£Æ£é£ç£è£ô£ó£²£¹¡×¥«¡¼¥ÉÈ¯É½
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»ÖÀ®¥¸¥à¤¬£³Æü¡¢£±£°·î£²£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¼çºÅ¶½¹Ô¡Ö£Ì£é£æ£å£Ô£é£í£å¡¡£Â£ï£ø£é£î£ç¡¡£Æ£é£ç£è£ô£ó£²£¹¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé£µ°Ì¤ÎÂçÏÑÎ²ÅÍ¡Ê£²£·¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬¡¢Æ±µé£¸²óÀï¤Ç¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÏÑ¤Ïº£Ç¯£²·î¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç£×£Â£Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆ±µé²¦ºÂ¡Ê£Ê£Â£ÃÌ¤¸øÇ§¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢²¦¼Ô¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥°¥½¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ò£¹²ó£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££×£Â£Ï£µ°Ì¡¢£×£Â£Á£±£µ°Ì¡¢£×£Â£Ã£±£·°Ì¤È£³ÃÄÂÎ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ø¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÂçÏÑ¤¬£±£´¾¡¡Ê£¹£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬£·¾¡¡Ê£´£Ë£Ï¡Ë£µÇÔ¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé£¸²óÀï¤Ç¤Ï¡¢£³ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¤ÎÍ³ÎÉ¸¬¿À¡Ê£²£³¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬¥¢¥Ô¥·¥Ã¥È¡¦¥±¡¼¥ó¥í¡¼¥È¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡¡¢¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé£¸²óÀï
¡¡ÂçÏÑÎ²ÅÍ¡Ê»ÖÀ®¡Ë£ö£ó¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ë
¡¡¢¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé£¸²óÀï
¡¡Í³ÎÉ¸¬¿À¡Ê»ÖÀ®¡Ë£ö£ó¥¢¥Ô¥·¥Ã¥È¡¦¥±¡¼¥ó¥í¡¼¥È¡Ê¥¿¥¤¡Ë
ÉÙ²¬¼ù¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë£ö£ó¥¢¥Ã¥¿¥¦¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ê¥ï¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë
¡¡¢¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¸²óÀï
¡¡À¾²°¹áÍ¤¡Ê²£ÉÍ¸÷¡Ë£ö£óÀÐÀî½Õ¼ù¡Ê£Ò£Ë³÷ÅÄ¡Ë
¡¡¢¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé£´²óÀï
¡¡ÆóÉÓÁóÂÁ¡ÊÃáÉã¡Ë£ö£ó¥·¥ª¥Î¥¶¥¥ê¥ç¡¼¡Ê¾¾ËÜ£Á£Ã£Å¡Ë
¡¡¶½¹Ô¤Ï£Á£Â£Å£Í£Á¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£